Движение на внешней стороне 44-го км МКАД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение транспорта на внешней стороне 44-го километра МКАД восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Автомобиль загорелся после развязки с Киевским шоссе. Из-за этого движение по дублеру временно перекрыли.

Накануне грузовик упал с эстакады ТТК на Ленинградский проспект в Москве. Движение было временно перенаправлено на дублер Ленинградского проспекта. На данный момент проезд освобожден в полной мере.