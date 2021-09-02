В Госдуме оценили возможность снижения скоростного режима в крупных городах России

09:24
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Госдуме считают, что нет необходимости в снижении скоростного режима до 30 километров в час в крупных городах России, хотя в европейских мегаполисах такая система работает давно. Об этом Агентству "Москва" сказал заместитель председателя комитета ГД по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).
"Наверное, в европейских городах исходили из той развитости инфраструктуры, которую они имеют на данный момент. При принятии такого рода решений может играть различное количество факторов: в частности, может достаточно серьезно быть ограничена пешеходная зона и в связи с этим большое скопление людей в локациях, которые максимально посещаются туристами", – сказал Старовойтов.
Депутат также отметил, что при введении таких изменений каждый город должен ориентироваться на свою инфраструктуру, а не просто копировать то, что сделали другие. Скоростной режим прежде всего рассчитан на обеспечение безопасности дорожного движения, отметил Старовойтов.
Также депутат не видит смысла снижать скорость движения в населенных пунктах, поскольку нет статистических данных, которые бы подтверждали влияние этого фактора на ДТП. По словам Старовойтова, происшествия на дороге случаются из-за неразвитой инфраструктуры, вождения в алкогольном опьянении и превышения скорости.
Ранее власти Парижа ограничили предельно допустимую скорость на главных улицах до 30 км/ч. По всему центру уже появились новые знаки. Эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение шума и связана с адаптацией города к мерам по защите климата.
Эксперт оценил идею ввести ограничение скорости на некоторых столичных улицах
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