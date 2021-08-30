Новости мира: в Париже ограничили скорость для машин до 30 км в час

Власти французской столицы ограничили предельно допустимую скорость на главных улицах до 30 километров в час. По всему центру уже появились новые знаки. Эта мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение шума и связана с адаптацией города к мерам по защите климата.

Лионель Месси провел первый матч за свой новый клуб ПСЖ. Аргентинец вышел на замену в игре против "Реймса" и провел на поле чуть менее получаса. Результативными действиями Месси не отметился, но смотрелся весьма уверенно. Самый трогательный момент случился после финального свистка. Вратарь "Реймса" Райкович подошел к Лионелю и попросил его сфотографироваться со своим маленьким ребенком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

