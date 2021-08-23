Дорожные службы Севастополя нанесли на асфальт надпись "тиде" вместо "дети"

В Севастополе перепутали буквы в дорожной разметке

В Севастополе рабочие дорожной службы при нанесении разметки на асфальте написали "тиде" вместо "дети". Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

"Сыграл человеческий фактор. Сотрудники частной дорожной компании наносили поздно вечером разметку и ошиблись трафаретами", – сказали в департаменте.

Отмечается, что надпись на асфальте уже закрашена.

Ранее местные жители опубликовали в социальных сетях фото, где на одной из улиц Севастополя рабочие допустили ошибку в слове "дети".