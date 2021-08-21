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Город

15:57

Бирюков: городские службы обновили всю дорожную разметку в Москве

город дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили работы по обновлению дорожной разметки в столице, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разметку обновили на ключевых магистралях и улицах столицы, в первую очередь работы провели возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ и парков", – сказал он.

Бирюков уточнил, что в общей сложности разметка была нанесена на 4,2 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превышает 15 тысяч километров.

По его словам, дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами. Работы велись преимущественно в ночное время.

"Обновили линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стрелы-направления движения, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки", – рассказал он.

Бирюков уточнил, что в общей сложности размечено свыше 10 тысяч знаков остановок городского общественного транспорта, более 20 тысяч наземных пешеходных переходов. Также разметку обновили и на велодорожках, расположенных на 69 улицах, преимущественно в центре города.

Ранее сообщалось, что в Москве для движения велосипедистов создали 15 временных полос. Их нанесли на улицах Лебедева, в Китайгородском проезде, в Газетном переулке, в Вознесенском переулке, улице Лесной, Большой Ордынке, Большой Полянке, улице Каретный Ряд, улице Малой Дмитровке, на Мячковском бульваре, дублере улицы Люблинской, в Полесском проезде, в 3-м Михалковском переулке, улице Мусоргского и на Марьинском бульваре.

Также еще три километра велополос нанесли на Пречистенке, Стрелецкой улице, Суворовской площади и в 1-м Войковском проезде.

"Это наш город": три километра новых велополос появилось в столице

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