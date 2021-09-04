Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль загорелся в районе 44-го километра МКАД по внешней стороне, передает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 44-го км МКАД (после развязки с Киевским шоссе) загорелся автомобиль", – написали в ведомстве.

По информации Дептранса, в связи с произошедшим временно перекрыто движение по дублеру.

Подробности инцидента уточняются.

Накануне грузовик упал с эстакады ТТК на Ленинградский проспект в Москве. Движение было временно перенаправлено на дублер Ленинградского проспекта. На данный момент проезд освобожден в полной мере.