Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане

Полиция начала проверку после массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет в Каспийске.

"Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили ТАСС в МВД по Дагестану.

В республиканском министерстве спорта агентству сообщили, что участниками инцидента стали болельщики. Проводится служебное расследование.

"Сейчас собираем все стороны конфликта, уже примирение есть. Но тем не менее это далеко не спортивное поведение", – сказал врио Минспорта Магомед Магомедов.

Инцидент произошел во время поединка за выход в финал в весовой категории до 73 килограмм между дзюдоистами из Дагестана и Северной Осетии.

Поединок проходил в напряженной борьбе. Конфликт произошел в результате словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов.

В итоге толпа выбежала на татами. Драку удалось быстро подавить силами службы охраны Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева, а также сотрудниками полиции.

Как заявили в Минспорта Дагестана, в ходе драки никто не пострадал. Зачинщики были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Боец из России Шамиль Мусаев и его соперник из Словении Урош Юришич ранее устроили массовую драку после поединка ММА на турнире в Польше.