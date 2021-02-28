Массовая драка произошла на соревнованиях по дзюдо в Дагестане

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Фото: twitter.com/truedagestan
Полиция начала проверку после массовой драки на первенстве Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет в Каспийске.
"Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение", – сообщили ТАСС в МВД по Дагестану.
В республиканском министерстве спорта агентству сообщили, что участниками инцидента стали болельщики. Проводится служебное расследование.
"Сейчас собираем все стороны конфликта, уже примирение есть. Но тем не менее это далеко не спортивное поведение", – сказал врио Минспорта Магомед Магомедов.
Инцидент произошел во время поединка за выход в финал в весовой категории до 73 килограмм между дзюдоистами из Дагестана и Северной Осетии.
Поединок проходил в напряженной борьбе. Конфликт произошел в результате словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов.
В итоге толпа выбежала на татами. Драку удалось быстро подавить силами службы охраны Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева, а также сотрудниками полиции.
Как заявили в Минспорта Дагестана, в ходе драки никто не пострадал. Зачинщики были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Боец из России Шамиль Мусаев и его соперник из Словении Урош Юришич ранее устроили массовую драку после поединка ММА на турнире в Польше.
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