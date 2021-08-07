Рогозин заявил о скором завершении наземной отработки МБР "Сармат"

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Наземная отработка новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования "Сармат" подходит к концу. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще Россия не создавала такого рода ракету", – сказал Рогозин.

6 августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что старт летным испытаниям "Сармата" будет дан в этом году, а завершатся они в 2022-м. По словам министра, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.

МБР "Сармат" является разработкой Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, основная специализация которого – создание МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.

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