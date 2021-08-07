Рогозин заявил о скором завершении наземной отработки МБР "Сармат"

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Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Наземная отработка новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования "Сармат" подходит к концу. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
"Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще Россия не создавала такого рода ракету", – сказал Рогозин.
6 августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что старт летным испытаниям "Сармата" будет дан в этом году, а завершатся они в 2022-м. По словам министра, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.
МБР "Сармат" является разработкой Государственного ракетного центра имени В. П. Макеева, основная специализация которого – создание МБР морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.
Ранее в России начали разработку новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95. Начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил, что на сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере определяется условием успешного ведения боевых действий, а превосходство обеспечивает эффективное применение истребительной и ударной авиации.
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