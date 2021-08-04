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Наука

11:36

В "Роскосмосе" объяснили незапланированное включение двигателей "Науки"

наука

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"/космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий

В "Роскосмосе" объяснили незапланированное включение двигателей российского модуля "Наука" при стыковке с международной космической станцией, рассказал исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, несмотря на инцидент, МКС не была повреждена.

"Но каждый такой цикл напряжений – он считается, он учитывается в ресурсе. От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить. То, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия, это сейчас будут оценивать специалисты", – сказал он.

По его словам, это была нештатная ситуация, которую нужно будет разбирать.

Крикалев отметил, что двигатели включились в соответствии с алгоритмом безопасности системы управления модуля, которая сочла, что он находится в свободном полете.

"Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался", – добавил он.

Ранее сообщалось, что российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля модуль был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Через несколько часов после стыковки незапланированно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС.

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