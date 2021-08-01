Российский космонавт провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука"

Фото: Twitter/novitskiy_iss
Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на которых впервые показал, как выглядит новый многоцелевой лабораторный модуль "Наука" изнутри.
На кадрах Олег Новицкий и второй космонавт Петр Дубров открывают люк и снимают интерьер модуля. Отмечается, что в данный момент в "Науке" еще хранятся доставленные на борт Международной космической станции грузы.
Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021
Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl
Новицкий пообещал, что в ближайшее время проведет по новому российскому модулю более подробную экскурсию.
Ранее сообщалось, что российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.
Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".
Спустя несколько часов после стыковки непредвиденно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор.
Двигатели модуля "Наука" на МКС отключили после незапланированных включений
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