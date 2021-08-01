Российский космонавт провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука"

Фото: Twitter/novitskiy_iss

Российский космонавт Олег Новицкий опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на которых впервые показал, как выглядит новый многоцелевой лабораторный модуль "Наука" изнутри.

На кадрах Олег Новицкий и второй космонавт Петр Дубров открывают люк и снимают интерьер модуля. Отмечается, что в данный момент в "Науке" еще хранятся доставленные на борт Международной космической станции грузы.

Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука!



Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl — Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021

Новицкий пообещал, что в ближайшее время проведет по новому российскому модулю более подробную экскурсию.

Ранее сообщалось, что российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Он стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к станции.

Полет продлился восемь дней. 21 июля МЛМ был выведен на низкую околоземную орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя "Протон-М".

Спустя несколько часов после стыковки непредвиденно включились двигатели модуля, что привело к потере высоты МКС. Контроль над станцией удалось оперативно вернуть.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что причиной незапланированного включения двигателей модуля "Наука" мог стать человеческий фактор.