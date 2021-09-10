Песков исключил участие России в инаугурации правительства Афганистана

Фото: ТАСС/Saifurahman Safi via www.imago-images.de

Россия не будет принимать участие в церемонии инаугурации нового правительства Афганистана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет, Россия никак не будет принимать участие", – приводит слова Пескова ТАСС.

Инаугурация нового правительства Афганистана пройдет 11 сентября. Многие политологи склоняются к мнению, что лидеры запрещенной в России террористической группировки "Талибан" приурочили церемонию к годовщине терактов в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет пристально следить за формированием правительства в стране. По ее словам, только так можно будет достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

