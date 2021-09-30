"Спартак" одержал победу над "Наполи" в матче Лиги Европы

Фото: ТАСС/imago images/Antonio Balasco
Московский "Спартак" одержал победу над итальянским "Наполи" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу российской команды.
Голами в составе "Спартака" отметились Квинси Промес (55-я и 90-я минуты) и Михаил Игнатов (80). У "Наполи" голы забили Элиф Элмас (1) и Виктор Осимхен (90+4).
Также на 29-й минуте красную карточку получил игрок неаполитанской команды Марио Руй, а на 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие.
В добавленное к первому тайму время, когда был счет 1:0 в пользу неаполитанцев, между футболистами обеих команд завязалась потасовка. Ее причиной стал пенальти, назначенный в ворота "Наполи" после фола на полузащитнике "Спартака" Квинси Промесе. В эпизод вмешался VAR и арбитр Иван Кружляк решил проверить нарушение на видеоповторе.
В этот момент игроки итальянской команды, несогласные с назначением 11-метрового, вступили в словесную перепалку с соперниками, которые поспешили установить мяч на "точку" для подготовки к удару. В итоге конфликт урегулировал Кружляк, а пенальти был отменен.
Ранее "Спартак" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы проиграл польской "Легии". Встреча прошла на поле стадиона "Открытие Банк Арена" в Тушине и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Голом отметился полузащитник "Легии" Лирим Кастрати.
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