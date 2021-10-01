"Локомотив" проиграл итальянскому "Лацио" в матче Лиги Европы

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Московский "Локомотив" проиграл итальянскому "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в четверг, 30 сентября, на Олимпийском стадионе в Риме. Игра завершилась со счетом 0:2.
Голы на 13-й и 38-й минутах забили футболисты Тома Башич и Патрисио Габаррон.
Следующий тур в группе Е "Локомотив" проведет в Москве с турецким "Галатасараем". Игра состоится 21 октября.
Ранее в этот же день в матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский "Спартак" одержал победу над итальянским "Наполи". Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в команде победителей отметились Квинси Промес, он забил мяч на 55-й и 90-й минутах матча, а также Михаил Игнатов – на 80-й минуте. У "Наполи" голы забили Элиф Элмас и Виктор Осимхен.
Также на 29-й минуте красную карточку получил игрок неаполитанской команды Марио Руй, а на 82-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник "Спартака" Максимилиано Кофрие.
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