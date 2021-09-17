"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в матче Лиги Европы

Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Команды забили по одному голу. Во втором тайме встречи на стадионе в Черкизове счет открыли гости – пенальти за фол Наира Тикнизяна реализовал Дженгиз Ундер.

После первого тура московская команда получила первое очко в рамках группы Е в Лиге Европы и единственное для российских команд в первом туре еврокубков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.