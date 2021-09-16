Собянин поздравил москвичей – чемпионов и призеров Паралимпиады в Токио

14:25
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин вручил награды московским победителям и призерам XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Церемония состоялась в Белом зале мэрии.
"Вы блестяще выступили на этих соревнованиях – вся команда сборной России и ее московская часть. Московские спортсмены, которые принесли в общую копилку 23 награды, выступили тоже очень и очень достойно. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе", – сказал Собянин.
Мэр Москвы также поблагодарил тренеров, занимавшихся подготовкой спортсменов к соревнованиям.
"Спасибо вам огромное, спасибо вашим тренерам, спасибо всем, кто стоял эти годы рядом с вами и помог добиться блестящего успеха, который, конечно, стал вершиной вашего мастерства. Я надеюсь, что это ваши не последние победы и вы еще будете участвовать во многих соревнованиях и радовать нас своими успехами", – добавил Собянин.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы отметили, что столичные паралимпийцы завоевали 23 медали (4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых), что составляет 19,5 процента от общего числа наград команды. 17 спортсменов стали победителями и призерами Паралимпийских игр в личном или командном зачете в 9 видах спорта.
Победители соревнований получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры – по 2,5 миллиона рублей и бронзовые призеры – по 1,7 миллиона рублей. Тренерам выплатят 50 процентов от указанных сумм.
На сегодняшний день в Москомспорте проходят подготовку более 2 тысяч спортсменов-инвалидов (слепых, глухих, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и лиц с интеллектуальными нарушениями). Спортсмены тренируются в 57 дисциплинах, из них 32 включены в программу Паралимпийских игр, а 21 – Сурдлимпийских игр.
Около 114 ФОКов и более 3,6 тысячи спортивных зон работают в Москве для спортсменов-инвалидов. Там занимаются более 13,5 тысячи человек.
Ранее Сергей Собянин вручил столичным спортсменам, завоевавшим медали на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, а также их тренерам сертификаты на денежные премии.
Выступление российских спортсменов на Паралимпиаде признано успешным
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