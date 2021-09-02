Победители зимней Олимпиады в Пекине получат по 4 млн рублей

Фото: Mark Schiefelbein/AP/TAСС
Российские спортсмены, которые станут призерами зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, получат такие же призовые, что и медалисты летней Олимпиады в Токио, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом сообщает РИА Новости.
"У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. 4 миллиона рублей – за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона – за бронзу", – рассказал он.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.
Летняя Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 71 награду и заняли пятое место в медальном зачете. Они принесли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.
Собянин наградил московских спортсменов – призеров Олимпиады в Токио
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: