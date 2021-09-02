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Спорт

09:42

Победители зимней Олимпиады в Пекине получат по 4 млн рублей

спорт

Фото: Mark Schiefelbein/AP/TAСС

Российские спортсмены, которые станут призерами зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, получат такие же призовые, что и медалисты летней Олимпиады в Токио, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. 4 миллиона рублей – за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона – за бронзу", – рассказал он.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Летняя Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 71 награду и заняли пятое место в медальном зачете. Они принесли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

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