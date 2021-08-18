Завоевавшие олимпийские медали спортсмены Москвы получат премии мэра города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские спортсмены, победившие и ставшие призерами на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, получат премии правительства Москвы. Также будет отмечена работа тренеров, участвовавших в подготовке спортсменов к соревнованиям, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"По решению мэра Москвы премиальные выплаты московским спортсменам – победителям и призерам Олимпийских игр в Токио составят: четыре миллиона рублей – олимпийским чемпионам; 2,5 миллиона рублей – серебряным призерам; 1,7 миллиона рублей – бронзовым призерам. Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2020, будут произведены выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм", – говорится в сообщении.
Отмечается, что спортсмены Москвы внесли наибольший вклад в победу российской команды. Медали Олимпийских игр в личном и командном зачетах завоевали 44 московских спортсмена в 13 видах спорта. В копилку сборной они принесли 28 медалей, что составляет 39 процентов от общего числа медалей сборной. Среди них – семь золотых (35 процентов), 13 серебряных (46 процентов) и восемь бронзовых (35 процентов) медалей.
"По одной золотой медали завоевали в фехтовании, теннисе и греко-римской борьбе, по две – в спортивной гимнастике и синхронном плавании. По одной серебряной медали спортсмены получили в спортивной гимнастике, легкой атлетике, волейболе у мужчин, гандболе у женщин и баскетболе 3 на 3 у женщин, а по две – в фехтовании, плавании, теннисе и художественной гимнастике. Две бронзовые медали завоевали в спортивной гимнастике и велотреке, одну – в плавании, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио.
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