Кабмин утвердил вознаграждения за медали на Олимпиаде в Токио

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Правительство РФ утвердило вознаграждения за медали на Олимпийских играх в Токио, сообщает РИА Новости.

Обладатели золотых медалей получат по 4 миллиона рублей, за серебро полагается 2,5 миллиона, за бронзу – 1,7 миллиона.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.

В неофициальном медальном зачете делегация спортсменов ОКР заняла пятое место: на ее счету 20 золотых наград, 28 серебряных и 23 бронзовые.