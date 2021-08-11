Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали в Токио

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Владимир Путин подписал указ о госнаградах для российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио. Документ размещен на портале правовых актов.

Уточняется, что олимпийцы удостоены наград за "большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио".

Синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина награждены Орденом Александра Невского. Дениса Аблязина, Инну Дериглазову, Светлану Колесниченко, Абдулрашида Садулаева, Влада Чигирева и Марию Шурочкину отметили Орденом Почета.

Кроме того, орден Дружбы получили еще 27 спортсменов, в числе которых София Позднякова, Евгений Рылов, Дина Аверина и другие.

На Олимпиаде-2020 российские спортсмены завоевали 71 награду и заняли пятое место в медальном зачете. Они принесли 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

Церемония закрытия игр проходила на Национальном стадионе в столице Японии. В качестве знаменосца делегации спортсменов ОКР выступил олимпийский чемпион борец Абдулрашид Садулаев.