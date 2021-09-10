Путин поздравил олимпийцев и паралимпийцев с достойным выступлением на Играх в Токио

Владимир Путин еще раз поздравил с достойным выступлением участников игр в Токио – олимпийцев и паралимпийцев. Об этом он заявил во время открытия совета по развитию физкультуры и спорта, в котором принял участие и Сергей Собянин.

Президент отметил, что нужно модернизировать инфраструктуру подготовки российских атлетов.

Также, по словам президента, спортсменам необходима государственная поддержка. Нужны стране и новые решения на всех уровнях: от детских секций и клубов до национальных сборных.

А регионам к 2024 году поручено довести финансирование спорта до 2% от общего объема расходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.