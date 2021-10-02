Сборная РФ по настольному теннису впервые в истории вышла в финал командного ЧЕ

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Мужская сборная России по настольному теннису обыграла шведов в полуфинале командного чемпионата Европы, который проходит в Румынии. Встреча завершилась со счетом 3:0. Таким образом, россияне впервые в истории вышли в финал турнира.
В первой игре российский спортсмен Лев Кацман победил представителя команды Швеции Трульса Морегарда, во второй – Максим Гребнев обыграл Антона Кальберга, а третий матч окончился поражением Йона Перссона от Владимира Сидоренко.
Финал состоится 3 октября, в нем россияне встретятся с победителями матча между Германией и Данией.
В конце августа россиянка Виктория Сафонова выиграла серебряную медаль в соревнованиях по настольному теннис на Паралимпийских играх в Токио. В финальном матче спортсменка уступила представительнице Нидерландов Келли ван Зон. Также серебро досталось россиянке Маляк Алиевой.
Мужская сборная России по настольному теннису впервые в истории вышла в финал ЧЕ
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