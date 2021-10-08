Эксперт высказался о возможном результате матча России и Словакии

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов считает, что ничья в матче со словаками будет неудачей для российских футболистов и усложнит ситуацию в борьбе за выход на чемпионат мира 2022 года, сообщает РИА Новости.

"Успех продвинет нас вперед, и мы оторвемся от преследователей. Но и словаки тоже настроены выиграть. Ничья станет для нас неудачей, и в этом случае мы усложним себе ситуацию в отборочном турнире. Особенно с учетом того, что следующая игра будет на выезде (со сборной Словении. – Прим. ред.) и там нам придется еще сложнее", – сказал он.

Тарханов добавил, что россиянам необходима победа, но шансы команд на нее примерно равны. Эксперт предположил, что наша команда играет больше в комбинационный футбол, а словаки действуют строго от обороны.

"Главное – как можно меньше терять мяч в центральной зоне и на своей половине поля. И не давать сопернику возможности проводить быстрые контратаки", – посоветовал Тарханов.

Минусом бывший тренер национальной команды назвал большое количество молодых игроков в российской команде. По его словам, нужно действовать агрессивно, сочетая и командные действия, и индивидуальные.

Сборная России по футболу прибыла в Казань, чтобы сыграть отборочный матч чемпионата мира со Словакией. Перед вылетом в команде провели экстренную замену – вместо травмированного Дениса Глушакова в составе команды теперь игрок "Ростова" Данил Глебов. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.