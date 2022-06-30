В МИД Китая напомнили, что население стран G7 – это лишь часть мирового сообщества

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь напомнил, что население стран G7 – это лишь часть мирового сообщества. Он опубликовал в Сети картинку, где сравнили количество проживающих людей в странах G7 и БРИКС.

Экономический блок БРИКС объединил Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР, а в составе G7 – Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония, Канада и США. Количество проживающих людей в странах БРИКС – примерно 3,2 миллиарда, а в странах G7 – 777 миллионов.

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