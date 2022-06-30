Лавров заявил, что Россия не уходит от диалога с Западом

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не уходит от диалога с западными странами по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые они на себя берут. Об этом сообщает ТАСС.

"Будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, которые в сфере европейской безопасности мы испытали за последние тридцать лет. Но к диалогу будем готовы. Послушаем, что Запад имеет предложить", – сказал Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что двусторонний диалог между Соединенными Штатами и Россией зашел в тупик.

По словам дипломата, отношения между Вашингтоном и Москвой, которые и так в последние несколько лет были в глубоком кризисе, достигли критической точки.

До этого Антонов отмечал, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверие подорвано. Он считает, что в настоящий момент разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес.

Ситуация в отношениях между главами ряда государств обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

