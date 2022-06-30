Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

13:47

Лавров заявил, что Россия не уходит от диалога с Западом

политика

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не уходит от диалога с западными странами по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые они на себя берут. Об этом сообщает ТАСС.

"Будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, которые в сфере европейской безопасности мы испытали за последние тридцать лет. Но к диалогу будем готовы. Послушаем, что Запад имеет предложить", – сказал Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что двусторонний диалог между Соединенными Штатами и Россией зашел в тупик.

По словам дипломата, отношения между Вашингтоном и Москвой, которые и так в последние несколько лет были в глубоком кризисе, достигли критической точки.

До этого Антонов отмечал, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверие подорвано. Он считает, что в настоящий момент разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес.

Ситуация в отношениях между главами ряда государств обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Россия не будет навязываться Западу ради восстановления отношений – Лавров

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать