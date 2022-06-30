Генконсул РФ на Шпицбергене пообещал адекватный ответ Москвы на действия Норвегии

Москва даст адекватный ответ на нарушение Парижского договора 1920 года. Об этом заявил генеральный консул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин в эфире телеканала Россия 24, комментируя отказ Норвегии в пропуске судов с грузами для российских поселений на Шпицбергене.

По его словам, Москва и Осло проводят консультации по возникшей ситуации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

