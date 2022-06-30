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Белоруссия вводит безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Об этом говорится в телеграм-канале белорусского государственного погранкомитета.

Такое решение было принято Александром Лукашенко с целью поддержания добрососедских отношений. Пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы.

Также гражданам Польши разрешат посещать пограничную зону без пропуска. При въезде в Белоруссию в пункте пропуска достаточно устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Для безвизового въезда в страну необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту при следовании на автомобиле, а также иметь при себе медицинскую страховку. ПЦР-тест и сертификат о вакцинации не требуется.

Ранее безвизовый порядок въезда в Белоруссию разрешили для граждан Литвы и граждан Латвии. Он действует до конца этого года. Такой возможностью уже воспользовались 88 649 иностранцев: 58 697 граждан Литвы, 7 593 негражданина и 22 359 граждан Латвии.

Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля.