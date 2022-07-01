Британских медиков и военных планируют оснастить реактивными костюмами. В них можно будет добираться до самых труднодоступных точек, например подняться в горы или попасть на борт корабля.

Обучение полетам в реактивной униформе прошли более 500 человек. В их числе – медики, оказывающие экстренную помощь. Разработчик уточнил, что линейка готова из шести моделей, которая еще будет тестироваться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.