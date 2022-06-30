МО РФ показало работу военных медиков Центрального военного округа на Украине

Минобороны России опубликовало кадры работы военных медиков Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Врачи там дежурят круглосуточно. Они оказывают квалифицированную помощь не только российским военнослужащим, но при необходимости и мирному населению.

Для проведения всех видов лечения медики имеют высокотехнологичное оборудование – рентген, компьютерную томографию, ультразвуковые и лабораторные исследования.

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