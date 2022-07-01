В МИД РФ рассказали об условиях сохранения дипломатического присутствия в Болгарии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В случае нежелания пересмотра Болгарией решения о высылке российских представителей дипведомств дипломатическое присутствия РФ в стране будет под вопросом. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

"Фактически наше посольство лишено возможности функционировать как дипломатическое представительство, и поэтому мы предупредили, что если это решение не будет пересмотрено, то тогда перед руководством РФ будет поставлен вопрос о самом сохранении нашего дипломатического присутствия, и, разумеется, приведет и к необходимости свертывания болгарского дипломатического присутствия", – приводит его слова "Интерфакс".

По словам Грушко, ситуация с функционированием работы российского посольства в Болгарии является серьезной. Замминистра отметил, что недружественные действия болгарских властей не входят ни в какие рамки.

"Эта акция носит не только не дружественный, а откровенно враждебный характер", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Позже посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.

