В МО РФ сообщили об уничтожении пункта управления в районе Днепропетровска

Вооруженные силы России оружием большой дальности морского базирования уничтожили пункт управления в районе Днепропетровска. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

ВКС России ударили по базе в городе Николаев и складу в поселке Шевченко. В Харькове были уничтожены два пункта временной дислокации территориальной обороны, где размещались до 140 человек. Поражены взводы реактивных систем залпового огня и гаубиц "Гиацинт" в районе Авдеевки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

