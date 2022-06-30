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Политика

15:21

Британский премьер допускает разные заявления, в том числе чудовищные – Песков

властьполитика

Фото: ТАСС/Jason Alden/POOL/EPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позволяет себе разные высказывания, как удачные, так и не очень. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Джонсон допускает очень много разных высказываний, заявлений – удачных, менее удачных, совсем неудачных и чудовищных по своему содержанию", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава британского кабмина призвал западные страны не бойкотировать саммит G20, если его посетит Владимир Путин. При этом он заявил, что будет искренне изумлен участию российского лидера.

В конце апреля министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что на саммит "Большой двадцатки" приглашен президент РФ. А на днях премьер-министр Италии заявил, что индонезийский лидер Джоко Видодо якобы исключает посещение Путиным саммита G20, но допустил, что он может выступить удаленно.

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