В Совфеде прокомментировали возможную высылку российских дипломатов из Болгарии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас прокомментировал возможную высылку российских дипломатов из Болгарии.

По его словам, Болгарии будет проще думать о позиции РФ по вопросу о высылке дипломатов, если ее представители в Москве начнут собирать вещи.

"Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи", - написал Клишас в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Болгария высылает 70 дипломатов и технический персонал посольства РФ. В МИД, в свою очередь, заявили, что РФ ответит на данный недружественный шаг Болгарии.

Позже посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипломатических отношений с Болгарией из-за массовой высылки российских дипломатов. По ее словам, действия Софии не могут остаться без последствий.

