Компания Honor прекратила официальные поставки смартфонов в Россию – СМИ

Компания Honor прекратила официальные поставки смартфонов в Россию. С российского рынка она не уходила, но пока не удалось настроить логистику. Об этом написали 30 июня СМИ со ссылкой на источники в отрасли.

По их данным, Honor стала продумывать схему параллельного импорта. Компания в поиске партнеров в Армении, Грузии и Узбекистане. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.