Сбой произошел в работе соцсети Reddit во второй раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Сбой произошел в работе американской соцсети Reddit во второй раз, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на неполадки начали поступать в 17:09 по московскому времени из США, Великобритании, Германии, Канады и других стран. Большинство пользователей сообщили об ошибках в работе сайта и приложения. Также они испытывали трудности при соединении с сервером.

Аналогичный сбой в работе Reddit произошел накануне. Жалобы также поступали в основном из США, Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Франции и других стран.

До этого пользователи Twitter столкнулись с неполадками в работе социальной сети. Сбои зафиксировали жители США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов и Италии. В основном люди указывали на трудности в работе вебсайта и приложения.

