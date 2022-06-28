Сбой произошел в Twitter

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Пользователи Twitter столкнулись с неполадками в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.

Жалобы пользователей на трудности в работе Twitter начали появляться в 14:00 по московскому времени. Сбои зафиксировали жители Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов и Италии.

В основном люди указывали на трудности в работе вебсайта. Кроме того, пользователи жаловались на сбои в приложении и при соединении с сервером.

Ранее о сбоях сообщили пользователи "Яндекс.Музыки". При попытке зайти в мобильное приложение на экране некоторых устройств высвечивалась надпись: "Загрузка не удалась. Проверьте подключение к интернету".

Также сбой произошел в работе приложения банка "Тинькофф". Отмечалось, что некоторые пользователи испытывали сложности в работе приложения или личного кабинета.