Пользователи сообщили о сбоях в работе "Яндекс.Музыки"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Пользователи "Яндекс.Музыки" сообщили о сбоях в работе сервиса, передает ТАСС.

"У ряда пользователей сейчас возникают временные трудности с доступом к сервису "Яндекс.Музыка". Наша команда уже работает над решением проблемы", – заявили в пресс-службе сервиса.

При попытке зайти в мобильное приложение на экран некоторых устройств выводится надпись: "Загрузка не удалась. Проверьте подключение к интернету".

Ранее об аналогичном сбое сообщалось в начале апреля. В основном жалобы на работу "Яндекс.Музыки" поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.

