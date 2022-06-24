Сбой произошел в работе приложения банка "Тинькофф"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобильное приложение банка "Тинькофф" работает некорректно. В push-уведомлении при входе в систему сообщается, что ведутся работы по устранению сбоя.

В соцсетях банк также уведомил, что некоторые пользователи могут испытывать сложности в работе приложения или личного кабинета.

9 июня "Тинькофф" работал над устранением неполадок с отображением банкоматов с валютой на онлайн-карте. При этом проблем со снятием валюты не наблюдалось.

В тот же день стало известно, что кредитная организация вводит ежемесячную комиссию за обслуживание валютных счетов. Данная мера вступит в силу с 23 июня текущего года.

