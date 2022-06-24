Сбой произошел в приложении "Яндекс.Лавка"

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Мобильное приложение и сайт сервиса "Яндекс.Лавка" оказались недоступны для пользователей.

При переходе на страницу сайта сервиса появляется уведомление, что сервер не отвечает. "В данный момент что-то не так с сервером. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением", – следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что некоторые пользователи в Москве столкнулись с проблемами заказа такси в сервисах Uber и "Яндекс Go". В приложениях при заказе такси с устройств на платформе iOS и Android высвечиваются надписи "Не удалось завершить операцию", "Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается", "Неизвестная ошибка".