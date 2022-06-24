Сбои произошли в работе приложений "Яндекс Go" и Uber

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Некоторые пользователи в Москве столкнулись с проблемами заказа такси в сервисах Uber и "Яндекс Go".

Отмечается, что в приложениях при заказе такси с устройств на платформе iOS и Android высвечиваются надписи "Не удалось завершить операцию", "Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается", "Неизвестная ошибка".

В свою очередь в компаниях сообщили, что работают над устранением проблемы. "Ошибка на сервере. Мы уже исправляем ситуацию", – следует из сообщений в приложениях сервисов.

Ранее об аналогичном сбое сообщалось в конце мая. Пользователи Android и iOS при попытке заказа такси видели надпись: "Ошибка при загрузке данных. Не удалось определить, где вы".