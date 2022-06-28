Сбой произошел в работе соцсети Reddit

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Сбой произошел в работе американской социальной сети Reddit. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать в 15:12 по московскому времени из США, Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Франции и других стран. Большинство пользователей сообщили об ошибках в работе сайта и приложения, а также о проблемах при соединении с сервером.

Ранее пользователи Twitter столкнулись с неполадками в работе социальной сети. Сбои зафиксировали жители США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов и Италии. В основном люди указывали на трудности в работе вебсайта и приложения.

