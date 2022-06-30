Зона отдыха "Тропарево" снова открыта для купания в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам официально разрешили купаться в зоне отдыха "Тропарево". Об этом сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований качества, вода водоема зоны отдыха "Тропарево" (ЮЗАО), ранее закрытой для купания, в настоящее время отвечает санитарным требованиям", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил, что при купании в загрязненных водоемах можно заразиться вирусным гепатитом, холерой, брюшным тифом, а также другими бактериальными, паразитарными и грибковыми заболеваниями.

Эксперт рекомендовал купаться в проточных водоемах, в частности, реках, смотреть, нет ли выпасов скота, сбросов каких-то вредных веществ или нечистот выше по течению. По его словам, все это поможет избежать заражения различными инфекциями.