Новости последнего часа: ФРГ рекомендовала компаниям обеспечить себя генераторами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, власти ФРГ рекомендуют компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания.

Экс-президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявить об участии в выборах 2024 года.

Белоруссия продает продукты питания на 18 миллионов долларов в день.