ВСУ обстреляли Перевальск в ЛНР из американской РСЗО HIMARS

Фото: ТАСС/U.S. Army/Sgt. James Hobbs
Украинские войска обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, сообщает РИА Новости. Это первый случай использования этих систем в ЛНР.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:20 с направления н. п. Артемовск (Бахмут) по н. п. Перевальск", – говорится в сообщении.
Отмечается, что была применена одна ракета.
23 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в страну прибыли американские ракетные комплексы HIMARS. Он поблагодарил Пентагон за оказанную помощь.
1 июня президент США Джо Байден официально объявил о новой партии военной помощи Украине. В пакет вошли поставки дальнобойных РСЗО HIMARS с боеприпасами, а также четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.
Комментируя решение Белого дома, Владимир Путин заявил, что Россия начнет наносить удары по новым целям, если США начнут поставлять Украине дальнобойные ракеты. В то же время он напомнил, что Вашингтон обещал не поставлять Киеву ракеты, дальность которых превышает 45–70 километров.
Ситуация в мире обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин прокомментировал поставки американских реактивных систем Украине
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