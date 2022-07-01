"Деньги 24": смартфоны

Смартфоны могут подешеветь. Дело в том, что на складах сейчас наблюдается переизбыток телефонов. Впрочем, понижение цен коснется скорее старых моделей.

Как сэкономить на новинке? И что вообще происходит на мобильным рынке? Об этом – в программе "Деньги 24".