Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию

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В компании Samsung заявили, что решение о возобновлении поставок в Россию не принималось.

До этого в Сети распространилась информация о том, что Samsung набирает сотрудников для работы на территории РФ.

"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Там добавили, что вакансии были опубликованы с целью замены ушедших работников.

В марте 2022 года Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Тогда в компании отметили, что решение было принято в связи с геополитической обстановкой.

Позже гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков предположил, что компания не вернется на российский рынок из-за возможных проблем с США. Страна является основным партнером компании и рынком сбыта техники Samsung.



Компания Samsung продолжила нанимать новых сотрудников в РФ

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