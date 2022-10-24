16:05Технологии
Samsung не принимал решения о возобновлении поставок в Россию
Фото: depositphotos/TKKurikawa
В компании Samsung заявили, что решение о возобновлении поставок в Россию не принималось.
До этого в Сети распространилась информация о том, что Samsung набирает сотрудников для работы на территории РФ.
"Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы компании.
Там добавили, что вакансии были опубликованы с целью замены ушедших работников.
В марте 2022 года Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции в Россию. Тогда в компании отметили, что решение было принято в связи с геополитической обстановкой.
Позже гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков предположил, что компания не вернется на российский рынок из-за возможных проблем с США. Страна является основным партнером компании и рынком сбыта техники Samsung.
Компания Samsung продолжила нанимать новых сотрудников в РФ
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