Инсайдер показал дизайн будущего Samsung Galaxy S23

19:05
Видео: YouTube/DigitИнсайдер OnLeaks поделился качественными рендер-картинками новых смартфонов Samsung Galaxy S23. Об этом сообщает портал XDAdevelopers.
Визуально базовая модель Galaxy S23 практически не отличается от прошлогоднего смартфона Galaxy S22. Обновленные дизайны камеры напоминают те, которые были у Galaxy S22 Ultra. Судя по изображению, кнопки для регулирования звука у новой модели расположатся на правом краю.
Порт USB Type-C, место для SIM-карт и динамик поместят внизу телефона. Помимо этого, инсайдер предположил, что будущий Samsung Galaxy S23 будет размером 146,3x70,8x7,6 миллиметра. Из этого получается, что новая модель станет выше и шире предшественника.
Помимо прочего, в 2023 году смартфоны Samsung оснастят спутниковой связью. Вероятнее всего, технологию будут поддерживать аппараты флагманской серии Galaxy S23, которые выйдут в начале следующего года.
В марте Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции в РФ. В компании указывали, что данное решение мотивировано текущими геополитическими событиями.
После в СМИ поступала информация, что Samsung планирует вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Инсайдер, близкий к компании, заявил, что речь идет в том числе о возобновлении поставок техники ретейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.
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