СМИ назвали причину отказа Моди от ежегодной встречи с Путиным

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не стал проводить в этом году встречу с Владимиром Путиным из-за его слов о возможности применения ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленного высокопоставленного чиновника.

По его словам, Моди отказался от проведения ежегодной встречи, поскольку считает невыгодным "трубить о дружбе" с Россией в настоящее время. Тем не менее источник отмечает, что отношения между двумя странами остаются прочными.

Моди и Путин встречались ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве между РФ и Индией. Исключение составил лишь 2020 год, когда переговоры были отменены из-за COVID-19.

Ранее глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Шойгу указал на важность разрешения украинского конфликта мирным путем. Также главы военных ведомств обсудили двустороннее сотрудничество в оборонном секторе.

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