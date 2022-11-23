Россия готова к расширению экспорта удобрений – Путин

Фото: kremlin.ru

Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе абсолютно со всеми партнерами в этой области, заявил Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным. Об этом сообщает ТАСС.

"Я знаю, что работа идет, работа идет достаточно успешно, несмотря на искусственные препоны, которые создаются некоторыми странами", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что от этих действий страдают только мировые рынки.

Также президент РФ поручил Мазепину предоставить доклад с оценкой ситуации на данный момент.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис. Он выразил опасения, что справиться с ним мир уже не сможет.



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