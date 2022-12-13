В МИД назвали недопониманием сообщения об отказе премьера Индии Моди посетить Россию

Фото: kremlin.ru

В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что в этом году отменили визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, такого визита и не планировалось.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что индийский политик якобы отказался от встречи с российским лидером из-за заявлений Москвы о возможности применения ядерного оружия на Украине.

По словам собеседника издания, Моди сейчас невыгодно "трубить о дружбе" с Россией, хотя отношения между странами по-прежнему остаются прочными.

Публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до конца года никаких встреч и не планировалось.

Нарендра Моди и Владимир Путин встречались ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве двух стран. Исключение составил лишь 2020 год, когда переговоры были отменены из-за пандемии коронавируса



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