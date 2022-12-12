Путин не встречался с Бутом после его возвращения в РФ – Песков

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин не проводил встречу с вернувшимся в Россию из тюрьмы США Виктором Бутом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, насколько мне известно, нет", – сказал представитель Кремля, добавив, что не располагает информацией о телефонных контактах.

Говоря о вступлении Бута в ЛДПР, Песков отметил, что это является его личным выбором.

"Личный выбор Бута. То есть, если он такие для себя видит партийные перспективы, это в данном случае его личное дело", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Бут стал членом ЛДПР. Глава фракции Леонид Слуцкий рассказал об этом в соцсетях, прикрепив фото, на котором видно, как он вручает Буту партийный билет.

Председатель фракции назвал Бута сильным и мужественным человеком.

Россиянин был обменян на гражданку США Бриттни Грайнер 8 декабря в Абу-Даби. Бут отбывал тюремное наказание в США за торговлю оружием. К моменту освобождения россиянин отбыл почти половину 25-летнего срока.

Спецборт с Виктором Бутом приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около полуночи 8 декабря. Мужчину встретили его мать и жена.

Семья Бута надеется, что США передадут в посольство РФ его документы и рисунки

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!